Semi-trailer dro ned kabel

Hendelsen skjedde på Topdalsveien ved Hamresanden.

KRISTIANSAND: Like etter klokka 18 skal en semi-trailer ha dratt med seg en kabel, som havnet på bakken.

Politiet bekrefter at kabelen, som har blitt revet ned fra en av lyktestolpene, er strømførende. Agder Energi fikk fjernet kablene.

– Sjåføren skal ha forlatt stedet, men det er ikke sikkert at forholdet vil bli anmeldt fordi sjåføren skal ha varslet Statens vegvesen. Det kan godt hende dette bare blir en forsikringssak, forteller operasjonsleder Knut Odde i Agder politidistrikt.

Like etterpå opplyser han at traileren ikke var for høy, men at vinden kan ha skapt svai i kabelen som førte til at den ble truffet av lastebilen.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn