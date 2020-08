Tre personer pågrepet under demonstrasjon

Tre personer ble pågrepet under en demonstrasjon i Arendal torsdag kveld.

ARENDAL: Mellom 60 og 80 personer var til stede på Kanalplassen i Arendal torsdag kveld, der grupperingen Sian (Stopp islamiseringen av Norge) demonstrerte og en rekke motdemonstranter også møtte opp.

Operasjonsleder Sveinung Alsaker opplyser at de tre personene som ble pågrepet forsøkte å ta seg over politiets gjerde over til demonstrantene fra Sian.

– De forsøkte å forsere sperringer som politiet har satt opp, og ble pågrepet for dette, sier Alsaker til Fædrelandsvennen.

En person ble tilbudt helsehjelp fra en ambulanse, men ønsket ikke hjelp, ifølge operasjonslederen.

Demonstrasjonen pågikk mellom klokka 18 og 20.

– Det har vært rolig hele tiden fram til akkurat da de tok seg over gjerdet, sier Alsaker.

Ved 21-tiden er folkemengdene i ferd med å tynnes ut, men det sirkulerer fortsatt politi rundt i sentrum.

Ifølge Agderposten var et 20-talls politifolk til stede med hunder under den varslede demonstrasjonen.

– Politiet har vært til stede og har hatt kontroll slik at det kan være trivelig i Arendal sentrum. Det er viktig å sørge for at de som har noe de ønsker å si under en demonstrasjon, får lov til det, sier Alsaker.

