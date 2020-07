Bil kjørte av veien og veltet

Brannvesenet er på åstedet. Alle er ute av bilen.

FARSUND: Klokka 15.33 fikk politiet melding om en trafikkulykke i Kjørkleivveien i Farsund, der en bil hadde kjørt av veien.

Brannvesenet er på stedet og opplyser at bilen ligger på siden. Ingen har sittet fastklemt i bilen.

Politiet opplyser noe senere at det var to personer i bilen, og at begge fremstår som uskadede.

«Kraftig regn på stedet kan ha vært en medvirkende årsak til uhellet», melder politiet.

Saken oppdateres

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn