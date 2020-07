Død person funnet i Flekke­fjord

Politiet har opprettet sak.

FLEKKEFJORD: Klokka 02.15 natt til fredag fikk politiet i Agder inn melding om at en død person var funnet på en adresse i Flekkefjord.

De rykket ut til stedet og besluttet å rutinemessig opprette sak på forholdet.

– Personen ble funnet innendørs. Det er per nå ikke noen opplysninger som tilsier at vedkommende skal være utsatt for noe straffbart, og det foretas ingen aktiv etterforskning nå i helga, sier operasjonsleder Audun Eide i Agder politidistrikt.

Fredag skal politiet ha gått rundt i området og spurt folk om de hadde sett noe spesielt, får Fædrelandsvennen opplyst.

Eide bekrefter at det over helga vil bli vurdert om det skal foretas ytterligere etterforskningsskritt.

– Det vil da bli vurdert om den døde personen skal obduseres.

Eide vil ikke opplyse om kjønn eller alder på den omkomne.

Han presiserer også at politiet jevnlig innleder etterforskning etter dødsfall – av ulike årsaker – og at de som oftest avsluttes raskt.

