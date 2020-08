Tok båttyv på fersken

En båteier kan takke et vitne og politiet for at båten fortsatt ligger på plassen sin.

KRISTIANSAND: Det var tidlig tirsdag morgen at politiet rykket ut til Ternevig båthavn.

– Et vitne meldte fra om en mistenkelig person i en båt. Vedkommende ble pågrepet da han var i ferd med å starte motoren, sier operasjonsleder John Repstad.

Han opplyser at båten er en mindre speedbåt. Pågripelsen skjedde klokka 04.23.

Den pågrepne er en kjenning av politiet.

