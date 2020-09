Politihund snuste opp biltyv

Tips fra publikum og nesen til en politihund gjorde at politiet sent tirsdag kveld pågrep en person og fant en stjålet Mercedes.

KRISTIANSAND: – Nå litt over klokka 23 pågrep vi en person som settes i forbindelse med tyveriet av de to Mercedesene som forrige helg ble stjålet i Sørlandsparken, sier operasjonsleder Lars Hyberg i Agder politidistrikt.

Politiet fikk tips om at den ene av de stjålne dyre bilene var blitt observert på Dalane i Kristiansand. Flere politipatruljer ble sendt til området, og bilen ble funnet bak et lager like sør for godsterminalen. Derfra fulgte en politihund sporene til en lastebil inne på godsterminalen, der en person hadde gjemt seg.

Det var natt til søndag 30. august at to kostbare Mercedeser og en tilhenger med en vannscooter ble stjålet fra bilpleiefirmaet Carshine i Sørlandsparken.

Den ene bilen har tidligere kommet til rette. Den ble funnet forlatt ved Heisel i Vennesla.

