Tre tatt for fyllekjøring i natt: Politiet intensiverer kontrollene på natta i sommer

AGDER: – Vi ser flere ruskjøringer i går kveld og i natt. Flere klager også på kjøring. Derfor har vi valgt å ha kontroller litt utover natten, sier operasjonsleder John Repstad til Fædrelandsvennen lørdag morgen.

Klokka 23.40 meldte politiet om en bilfører på riksvei 9 ved Dalane i Kristiansand kommune som er mistenkt for å kjøre i ruset tilstand.

Klokka 01.51 meldte politiet om en trafikkulykke i Lyngdal kommune. En mannlig bilfører i 30-årene kjørte av veien, og ut på et jorde ved Svenevik. Føreren klagde på smerter i brystet. Bilføreren var alene i bilen, og er mistenkt for kjøring i ruset tilstand. Førerkortet til mannen ble beslaglagt.

Tidlig lørdag morgen, klokka 05.15, kom meldingen til politiet om en utforkjøring på riksvei 9 ved Nomeland i Valle kommune. Føreren hadde stukket av før politiets ankomst

Litt før klokka 09.00 sier operasjonsleder John Repstad til Fædrelandsvennen at de har kontroll på mannlig bilfører i 20-årene som mistenkes for å kjøre i ruset tilstand. Førerkortet ble beslaglagt.

Natt til lørdag hadde politiet trafikkontroll i Farsundveien i Farsund kommune.

Operasjonsleder John Repstad sier en UP-patrulje begynte kontrollen klokka 23.21. Klokka 02.37 ble resultatet fra kontrollen meldt på Twitter.

Elleve bilførere fikk forenklede forelegg for høy hastighet. Den høyeste hastigheten som ble målt var 78 kilometer i timen i 60-sona.

– Både i ukene og i helgene skal UP jobbe utover nettene for å demme opp for ruskjøring og uvettig kjøring, sier operasjonslederen.

