Båtfører anmeldt etter nesten-forlis i natt

Fritidsbåt og fører ble reddet utenfor Flekkerøy.

KRISTIANSAND: En båtfører er mistenkt for ruskjøring etter et nesten-forlis ved Flekkerøy i Kristiansand natt til lørdag.

Politiet fikk like før klokka 03 en nødmelding om at en fritidsbåt holdt på å gå ned. Politibåten var like ved, og personen om bord ble berget.

Vedkommende var i god behold, opplyser politiet.

Båten ble tauet til land av redningsskøyta.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn