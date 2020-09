Rykker ut til brann i tresjekte

Det brenner i en tresjekte i Grimstad.

GRIMSTAD: Det melder politiet like over klokka halv to søndag.

Nødetatene har rykket ut.

Sjekta ligger inntil brygga i Holviga båthavn.

Det skal ikke være personer om bord.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn