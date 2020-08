Bil med tyvegods havnet på jorde i Søgne

En bil med to personer i, havnet på et jorde etter en utforkjøring.

KRISTIANSAND: Utforkjøringen har skjedd ved Berge i Søgne, klokka 05.59 torsdag morgen.

Politi og ambulanse er på stedet, men de to som var i bilen ser ikke ut til å ha fått noen skader.

– Det er mistanke om kjøring i påvirket tilstand, og det er mistanke om at det er tyvegods i bilen. Det er besluttet blodprøve, og de to personene er pågrepet, sier operasjonsleder Ronny Aateigen Andersen til Fædrelandsvennen.

De to som er pågrepet er to menn i 30-årene som er kjent for politiet fra før.

Bilen har noen mindre skader, opplyser politiets operasjonsleder.

Har du tips eller bilder i denne saken? Send oss på tips@fvn.no

