Så drivende båt – redningsskøyta startet søk

Redningsskøyta rykket ut etter at det ble observert en drivende båt av personer på land.

KRISTIANSAND: Ved 20.30-tiden opplyste Hovedredningssentralen for Sør-Norge (HRS) at det var gjort observasjoner av en drivende båt øst for Herøya i Kristiansand.

Redningsskøyta Bent R. Rasmussen dro ut for å sjekke i området.

– Båten er observert fra land på lang avstand. Redningsskøyta søker i området for å se om noen kan ha problemer, men har ikke funnet noe ennå. Det kan godt være at det var en båt med folk om bord, og at de hadde kontroll. Sånt kan være vanskelig å se fra land, sier redningsleder Cecilie Øversveen ved HRS til Fædrelandsvennen ved 21.03-tiden.

