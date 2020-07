Brudd på vannled­ning på Hovden – flere hundre hytter og husstander uten vann i over to timer

Rundt klokka 15.00 mandag ettermiddag ble en vannkabel ødelagt i forbindelse med gravearbeid.

BYKLE: Først klokka 17.30 var vannledningen reparert.

Bjørn Einar Andersen, fagleder for vann og avløp i Bykle kommune, anslår at omtrent 200 husstander ble berørt i området sør for Hovden sentrum.

– De begynner å åpne for vann nå sakte, men sikkert, sier Andersen til Fædrelandsvennen.

Vannledningen ble skadet under et gravearbeid.

Bykle kommune måtte stenge av vannet til ytterligere husstander under reparasjonsarbeidet.

Kommunen kommer til å sende ut kokevarsel til visse områder på Hovden.

– Det er standard prosedyre. Vi sender vannet til testing på et laboratorium som vil gi et resultat før alle kan drikke vann igjen, sier Andersen.

Andersen vil berømme de kommunale innsatsstyrkene.

– De gjorde en kjempejobb midt i ferien. De har en vaktordning, men de måtte kalle inn ekstra mannskap. De fortjener oppmerksomhet, sier han.

