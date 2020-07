Dette hendte natt til fredag

Nødetatene har ikke meldt om de mest alvorlige hendelser natt til fredag, men har likevel hatt en del å henge fingrene i.

AGDER: I løpet av natta har politiet mottatt flere klager på ordensforstyrrelser i Kristiansand sentrum. Det dreide seg for det meste om personer som var på vei hjem fra en fuktig kveld på byen.

I Vennesla måtte brannvesenet rundt midnatt rykke ut for å slukke et branntilløp i en søppeldunk i Sentrumsveien.

I Lyngdal blåste et tre over E 39 og sperret deler av det ene kjørefeltet. Entreprenør ble sendt til stedet.

I Mandal ble det meldt om drivstofflekkasje fra en bil i nedre del av Torjusheigata.

Politiet rykket ved tretiden ut etter melding om slagsmål utenfor et skjenkested i Tvedestrand sentrum. Hendelsen viste seg å være mindre alvorlig enn det som var meldt. I samme by fikk politiet litt senere, klokka 04.45, melding om en person som truet en annen med hammer. Ingen kom fysisk til skade. Gjerningsmannen stakk fra stedet i bil, men ble pågrepet kort tid etter. Vedkommende er også anmeldt for ruskjøring.

Litt før klokka sju fredag morgenen ble det meldt om en hest som gikk langs fylkesvei 43 ved Høylandsvegen i Vanse i Farsund. Bilistene ble bedt om å være observante.

