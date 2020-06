Til sykehus etter slagsmål i forbindelse med russefeiring

Fikk vondt i armen.

KRISTIANSAND: Klokken 02.17 rykket politiet ut til et slagsmål i forbindelse med en russefeiring i Avenyen i Sørlandsparken.

– Én person skal være slått i ansiktet, meldte politiet først.

Omtrent én time senere kom beskjeden om at en person ble kjørt til sykehus for en sjekk etter å ha klaget på smerter i armen.

– Politiet har opprettet en sak på hendelsen, men ingen er pågrepet, melder operasjonsleder Miriam Stausland.

Hun legger til at bakgrunnen for slagsmålet var en uoverensstemmelse mellom folk i to russebusser.

Politiet fikk også klager på høy musikk fra russen flere steder på Sørlandet natt til fredag.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn