Dette skjedde natt til søndag: Promillekjøring, ulykke og fyll

Politiet i Agder har beslaglagt førerkortene til flere bilførere etter mistanke om promille. Det har også vært endel tilfeller ordensforstyrrelse på Sørlandet natt til søndag.

KRISTIANSAND: En bil kjørte utfor veien på Songdalsvegen like før klokken to. Føreren, en mann i 20-årene, mistenkes for promillekjøring. Politiet beslagla mannens førerkort, og det blir opprettet sak.

Noen timer senere, i Vestre Strandgate, stanset politiet en bilfører, en mann i 30-årene, som mistenkes for promillekjøring. Førerkortet ble beslaglagt på stedet og mannen anmeldes.

En mann i 20-årene falt ut av et vindu i Arendal natt til søndag. Fallet skal ha vært på rundt fire meter, og mannen ble kjørt til sykehus med ambulanse.

En mann i 30-årene ble bortvist fra sentrum av Kristiansand på grunn av ordensforstyrrelse like over midnatt. klokken 01.50 ble en annen mann innbragt til politistasjonen og satt i arrest. Mannen i 20-årene ble også anmeldt for å nektet å etterkomme pålegg fra politiet.

I Tvedestrand ble en mann i 30-årene bortvist fra sentrum på grunn av ordensforstyrrelse rundt klokken 02.30. En annen mann ble samtidig anmeldt for urinering på offentlig sted.

Like før kl tre, måtte politiet avslutte to fester i Rykene. Politiet hadde fått gjentatte klager, og to menn i 20-årene ble bortvist på grunn av ordensforstyrrelser. En mann i 20-årene ble anmeldt for forulempning av politiet.

Klokken 04.12 meldte politiet om nok en ordensforstyrrelse. Denne gangen i Nedre Tyholmsvei i Arendal hvor en mann ble bortvist fra sentrum.