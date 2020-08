Klatrere måtte hjelpes ned fra fjell

To klatrere som ikke kom seg ned fra Nomelandsfjellet i Valle for egen maskin, måtte søndag kveld hjelpes ned.

VALLE: De to var ikke skadet, men trengte bistand for å komme seg ned fra fjellet.

Den lokale fjellredningsgruppa og Hovedredningssentralen bisto sammen med politiet.

Nomelandsfjellet er en populær fjellvegg både for fjellklatring og via ferrata-klatring, hvor man kan sikre seg til en vaier hele veien opp. Operasjonsleder Linn Andresen sier at de to klatrerne fulgte via ferrata-løypa et stykke før de tok av den merkede løypa. Etterhvert har de klatret seg fast og fått problemer med å ta seg videre på egenhånd.

Ved 21.30-tida hadde to klatrere fra fjellredningsgruppa tatt seg opp til klatrerne, og de er nå på vei ned samme vei som de kom opp.

Klatrerne tilbragte mange timer i fjellveggen.

– Klatrerne ringte inn litt over klokka 18 og sa at de måtte ha hjelp, sier Andresen.

Fjellredningsgruppa trengte bistand fra Bykle, og en times tid etter første melding var hjelpemannskapene på plass og kunne observere klatrerne med kikkert i fjellveggen. Klokka 20 var to av gruppas klatrere halvveis oppe i veggen, og ved 21.30-tiden var de altså klare for å starte nedstigningen.

Operasjonsleder Andresen har tro på at både klatrere og hjelpemannskap vil komme seg helskinnet ned på bakken igjen.

– Det har vi tro på at skal gå fint, vi har gode folk der oppe.

Operasjonsleder Audun Eide opplyser at mannskapene hadde 60 meters nedfiring igjen klokka 23.46 søndag kveld, og at aksjonen har gått fint for seg.

