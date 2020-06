Boligbrann i Mandal sentrum

Nødetatene er på vei til en brann i Mandal sentrum.

MANDAL: Politiet melder på Twitter at en brann i Mandal sentrum er slukket. Likevel er nødetatene på vei til stedet, der det fortsatt var en del røyk.

Politiet sendte ut meldingen klokken 13.50.

Brannvesenet melder like etterpå at brannen har vært i en kjeller, og at personellet i den første brannbilen på stedet raskt fikk kontroll.

