Hytte fullstendig utbrent

Brannvesenet rykket ut på en hyttebrann i Åmli. Hytta var fullstendig overtent, og er nå brent ned.

ÅMLI: Brannvesenet rykket onsdag kveld ut på en hyttebrann på Kvitfoss i Tovdal i Åmli. Brannen skal ha startet i et torvtak. 110 Agder meldte om brannen klokka 21.34.

Like over klokka 00.00 natt til torsdag meddelte brannvesenet at hytta hadde brent ned.

– Hytta var fullstendig overtent, og det var ikke mulig å få reddet den. Hytta er nå brent ned, forteller Hans Henrik Bakke, avdelingsleder for beredskap i Østre Agder brannvesen.

Ved midnatt pågikk det fortsatt etterslokningsarbeid.

Hytteeierne skal ha vært til stede da brannen brøt ut, men måtte tilkalle brannvesen da de ikke fikk slokket brannen.

Det er ingen skadde personer i forbindelse med brannen.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn