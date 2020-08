Politiet bøtela båtførere

To båtførere ble mandag ettermiddag bøtelagt etter å ha kjørt for fort.

KRISTIANSAND: – Politibåten som er hjemmehørende i Kristiansand, kontrollerte mandag ettermiddag og kveld til sammen 15 båter på strekningen mellom Kristiansand og Lillesand. Foruten de to som ble tatt for å kjøre for fort, ble fire personer ilagt forelegg for ikke å ha brukt flytevest, sier operasjonsleder Vidar Arnesen i Agder politidistrikt.

Politibåten i Arendal stoppet mandag kveld en båt i Hovekilen som viste seg å være stjålet. En av de to mennene ombord innrømmet i avhør å ha stjålet den 18 fots store båten.

Omtrent samtidig ble det meldt om at en båt hadde kjørt på et skjær, og at vitner mente det måtte dreie seg om ruskjøring. Politibåten tok opp jakten, men mistenkte klarte å stikke av.

