Trafikkuhell på E 39

To personbiler kollidert tirsdag ettermiddag med hverandre på E 39 ved Skjeggestad like øst for Sira i Flekkefjord.

FLEKKEFJORD: Ifølge politiet ble den ene bilen presset inn i siden på en motgående personbil i forbindelse med forbikjøring av et vogntog.

Det er ikke meldt om personskader.

Politiet fikk melding om hendelsen klokka 18.00.

