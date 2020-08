Luftam­bulansen er på ulykkes­stedet

Moped har kjørt av veien. Luftambulansen er på åstedet og tar hånd om pasienten.

LINDESNES: Klokka 17.12 fikk politiet i Agder melding om en trafikkulykke på Møgedalsveien i Lindesnes.

Ambulanse, brann og politi er på åstedet, melder politiet klokka 17.33.

– Pasient er våken og bevisst, men klager på smerter, opplyser operasjonsleder Knut odde i Agder politidistrikt.

Luftambulansen er på stedet der det er klargjort landingsplass i nærheten.

– Moped har kjørt av veien – uklart skadeomfang, opplyste politiet i sin første melding.

– Det er en person som skal ha kjørt av veien. Vedkommende er ved bevissthet. Det kan være en skade i et bein, sier Odde.

Han legger til at det skal være en traktor på åstedet, men at det er for tidlig å si om denne har noen rolle i ulykken.

Saken oppdateres.

