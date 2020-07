Politiloggen 25. juli

Politiet har sjekket båtførere for promille i flere sørlandsbyer natt til lørdag.

AGDER: I Arendal fikk en båtfører beslaglagt båtførerbeviset sitt etter å ha blåst til 2,12 promille i kontroll. Vedkommende er anmeldt.

Også i Lillesand, Kristiansand og Tvedestrand er en rekke båtførere kontrollert, og i samtlige byer er båtførere tatt med promille over lovlig grense. I Arendal ble føreren av en seilbåt stanset med 0,9 i promille, i Lillesand bleste en båtfører i gjestehavna 1,14.

– Grensa på sjøen er jo 0,8, mens den på veien er 0,2, så det er jo åpnet opp for at man kan ta seg en øl på sjøen, sier operasjonsleder Vidar Arnesen.

– Nærmer du deg 1 i promille eller over det er du merkbart beruset, og er du oppe i 2 promille er de aller fleste så beruset at de snøvler og snakker rart, sier operasjonslederen om promillenivået.

Han sier at politiet merker at det er mange som ferdes på sjøen denne sommeren.

I En enkeltkontroll i Lillesand og Kristiansand natt til lørdag ble 37 båtførere kontrollert. Der ble det utdelt sju forenklede forelegg for fartsovertredelser, manglende vest eller lanterne, og også for å ha overlatt båten til mindreårig, i tillegg til at en båtfører ble anmeldt for promillekjøring.

I Mandal ble 26 båter kontrollert. Der ble ingen tatt for promillekjøring, men seks forenklede forelegg ble utdelt for fartsovertredelser, mens en båtfører må betale for manglende bruk av vest.

På Evje fikk politiet flere meldinger om at noen opptrådte som politi, og blant annet hadde stanset et par biler. Det ekte politiet rykket ut, men fant ingen i området.

I Mandal startet en bil å brenne. Brannen ble varslet klokka 00.44, og ble raskt slukket. Les mer her.

Ei grillbu i gamlebuvegen på Byremo brant ned natt til lørdag. Brannvesenet rykket ut på brannen rundt klokka 03.

Det ble også meldt om noe festbråk natt til lørdag, men Arnesen opplyser at det ikke har vært en spesielt hektisk natt for politiet. I Kristiansand ble en person tatt med til arresten etter en krangel med vaktene på et utested. Da hadde han ikke overholdt pålegget fra politiet om å holde seg borte fra sentrum. To personer ble også tatt med til arresten etter et slagsmål.

– Det har vært veldig greit når man ser på utesteder og restaurantene, der har det vært lite ordensforstyrrelser. Majoriteten har vært knyttet til private adresser, sier Arnesen.

