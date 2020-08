Flere biler involvert i trafikkulykke på E 39

Nødetatene rykket ved 15-tiden lørdag ut til en trafikkulykke på E 39.

KVINESDAL: Ulykken har ifølge 110-sentralen for Agder skjedd inne i Svindlandstunnelen som ligger like vest for Feda.

Ifølge politiet er to biler involvert i ulykken. Det er ikke meldt om alvorlige personskader.

Det er trafikale problemer på E 39 som følge av ulykken.

En bil skal ha kommet over i motgående kjørefelt, noe som førte til at to andre biler kolliderte da de svingte unna. Bilen som kom over i feil kjørefelt kjørte videre uten å stoppe.

Saken oppdateres

