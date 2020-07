Krasjet i midtrabatt - mistenkt for ruskjøring

En person er mistenkt for ruskjøring etter at han kjørte over en midtrabatt i Vågsbygd.

KRISTIANSAND: Politiet ble varslet om hendelsen klokka 08.49.

Meldingen gikk ut på at en bil hadde kjørt over en midtrabatt på Vågsbygdveien ved Skyllingsheia.

– Bilen er påsatt stjålne skiltet, opplyser politiet.

Patruljen fikk etter hvert kontakt med sjåføren. Vedkommende er mistenkt for ruskjøring.

