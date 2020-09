To biler har kolli­dert i Baneheia­tunnelen – skaper trafikk­problemer.

To biler kolliderte onsdag ettermiddag i Baneheitunnelen i Kristiansand. Foto: Jacob J. Buchard

Det har onsdag ettermiddag vært et sammenstøt mellom to biler i Baneheitunnelen. Tre personer er sendt til legevakt for sjekk.

