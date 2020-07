Brann i enebolig etter lynnedslag

Lynet har slått ned i et bolighus fredag.

BIRKENES: Det melder politiet 14.45.

«Melding om brann i enebolig, røykutvikling etter lynnedslag», heter det i meldingen.

Huset ligger på Birkeland, melder 110 Agder.

«Brannvesenet på plass, ryker fra taket. Røykdykkerinnsats pågår», skriver 110 Agder.

Politiet opplyser klokken 15.00 at mannskapene har søkt gjennom huset, og at det ikke er noe som tilsier at det skal være folk inne.

Oppdateres.

