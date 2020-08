13 førere tatt av UP ved barneskole

Ble tatt for fart og mobilbruk.

KRISTIANSAND: Klokken 16.35 opplyser politiet at flere førere ble tatt i en kontroll ved Kingsjå skole i Randesund.

– Ti bilførere fikk forenklede forelegg for å kjøre for fort, mens tre fikk for mobilbruk. Én fikk førerkortet beslaglagt på grunn av for mange prikker, opplyser politiet.

Det er 50-sone på stedet. Høyeste hastighet ble målt til 70 km/t.

