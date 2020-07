Frontkollisjon og bil på taket i Kristiansand

Bilene har kollidert i en sving på Ålefjærveien på Justvik. Foto: Mari Wigdel

To personer er fraktet til sykehus etter at to trafikkulykker inntraff på samme tid søndag.

