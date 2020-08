Gikk på tur med motorsaga i gang

Slåssing, råning og motorsaging. Dette er nattas hendelser i Agder.

KRISTIANSAND:

02.56: Lund. To personer stoppet av politipatrulje på Lund. De to var i besittelse av planter og potter fra et hagesenter. Planter/potter tilbakeført, og begge bortvist fra sentrum for resten av natten.

TVEDESTRAND

01.30: Melding om høy musikk fra båt i sentrum. Politipatrulje sendt til stedet. Fest og musikk avsluttet, med pålegg om ro resten av natten.

KRISTIANSAND

00.54: Melding om person som går rundt i Vågsbygd med en motorsag i gang). Politipatrulje til stedet. Vedkommende ble gitt pålegg om å avstå fra slik aktivitet resten av natten.

VENNESLA

00.32: Melding om slåssing i sentrum. Politi og ambulanse til stedet. En person pågrepet for vold. Tre personer kjørt til legevakt.

KRISTIANSAND

00.43: En person bortvist fra sentrum for resten av natten, på grunn av ordensforstyrrelse.

ARENDAL

00.10: En person anmeldt for å ha hindret brannvesenet i deres arbeid i forbindelse med brannutrykning.

MANDAL

00.02: En kvinne bortvist fra sentrum for resten av natten, grunnet slåssing.

KRISTIANSAND

00.11: Flere klager på rånere i Sørlandsparken. Politipatruljer sendt til stedet. 15 biler bortvist.

GRIMSTAD

23.36: Melding om slåssing i Grimstad sentrum. To personer bortvist fra sentrum for resten av natten.

KRISTIANSAND

22.54: En person bortvist fra sentrum etter å ha opptrådt truende overfor vaktene på utested.

GRIMSTAD

23.09: Politipatrulje stopper person på elektrisk skateboard. Målt til godt over lovlig hastighet. Vedkommende anmeldt.

