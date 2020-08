Leteaksjon etter kvinnelig bærplukker i 80-årene

Politi, frivillige letemannskaper og hundepatrulje bistod lørdag i søket etter en kvinne i 80-årene. Hun ble senere funnet, og hjulpet ut av terrenget.

ÅMLI: Politi, frivillige letemannskaper og hundepatrulje dro i fem-tiden til Åmli for å lete etter en kvinnelig bærplukker i 80-årene. Hun skal ha kommet bort fra turfølget sitt, og gått seg vill.

Like over åtte melder politiet på Twitter at kvinnen er funnet, og hjelpes ut av terrenget.

Operasjonsleder Øyvind Hægeland opplyser at bærplukkingen skal ha funnet sted i et område nord for Åmli sentrum. Politiet var i kontakt med kvinnen på telefonen under leteaksjonen.

– Hun er ved godt mot, men finner ikke veien tilbake til utgangspunktet, opplyste politiet på Twitter tidligere på kvelden.

