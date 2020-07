Død mann skal obduseres

Politiet har gjort undersøkelser og avhørt vitner etter at en mann ble funnet død i Flekkefjord natt til fredag. Det er ikke mistanke om at det har skjedd noe straffbart.

FLEKKEFJORD: – Vi har gjennomført noen få avhør. I tillegg har krimteknikere vært på stedet og foretatt åstedsundersøkelse, sier fungerende lensmann, Jan Magne Olsen, til Fædrelandsvennen mandag formiddag.

Det var klokka 02.15 natt til fredag at politiet fikk melding om at en død person var funnet på en adresse i Flekkefjord.

Mannen ble funnet innendørs. Politiet opplyste til Fædrelandsvennen at det ikke var grunn til å tro at mannen hadde blitt utsatt for noe straffbart.

Det ble rutinemessig opprettet sak på hendelsen. Fredag snakket politiet med personer i området om de hadde sett noe spesielt.

Mandag opplyser Olsen at mannen skal obduseres.

– Det er ingen mistanke om at mannen har blitt utsatt for noe straffbart. Vedkommende vil likevel bli sendt til obduksjon slik at vi får klarhet i hva som har skjedd, sier Olsen.

