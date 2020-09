Meldte at vekter hadde blitt slått ned – hadde besvimt

Politiet rykket ut til Vågsbygd senter tirsdag ettermiddag. Foto: Jan Oddvar Eide

Politiet ble tilkalt til Vågsbygd senter etter melding om at en vekter hadde blitt slått ned. Senere opplyser senterlederen at vekteren ikke hadde blitt utsatt for vold, men hadde besvimt.

