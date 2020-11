Original tekst til dette bildet fra januar 2020: «De to som har tatt turen inn til Phoneros storkundesenter og stilt seg pent opp for fotografering, er kundesenterleder Linda Berg og administrerende direktør Trond Larsen. De to som dermed får et kjapt avbrekk fra jobben, er Tanita Lihaug (t.v.) og Kathrine Sjule.» Med Larsen på hjemmekontor utenfor Bergen og strenge smitteverntiltak ble det ikke mulig å ta et nytt bilde. Foto: Rune Øidne Reinertsen (arkiv)