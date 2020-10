Erik G. Braathen i alli­anse med tidli­gere Norwe­gian-topper: Starter nytt norsk flysel­skap

Investor og flyarving Erik G. Braathen har samlet kjente navn fra flybransjen. Målet er å få et nytt flyselskap i luften i Norge før sommeren 2021, men først må de lande finansieringen.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 1 time siden

Samtidig som resten av luftfarten, Avinor og samferdselsministeren hadde samlet seg i Oslo sentrum for å snakke om klima, kom nyheten som fikk praten til å gå:

Erik G. Braathen har tatt initiativ og lanserer nå et nytt norsk flyselskap Han og medgründerne satser midt under den verste krisen bransjen har opplevd i nyere historie.

Nyheten kommer bare noen timer før den ungarske lavprisgiganten Wizz Air har lovet å komme med store nyheter som angår det norske markedet.

Erik G. Braathen er broren til Per Braathen, som også er et kjent navn i reiselivsnæringen. Sistnevnte eier blant annet Dyreparken i Kristiansand, reisebyråene Ticket og Escape Travel, samt det svenske flyselskapet BRA.

Det nye flyselskapet til Erik skal satse på det norske stamrutenettet, samt direkteflyginger til «europeiske reisemål».

Med seg på laget har Erik G. Braathen kjente navn, inkludert flere tidligere topper i Norwegian. Ledelsen i det nye selskapet består foreløpig av:

Brede Huser, tidligere direktør for Norwegian Reward

Thomas Ramdahl, tidligere kommersiell direktør i Norwegian

Asgeir Nyseth, tidligere driftsdirektør i Norwegian

Alf Sagen, har lang erfaring fra Norwegian i ulike roller

Bjørn Erik Barman-Jenssen, tidligere sjef for bakketjenester og cargo i Norwegian

Tord Meling, har bakgrunn fra Deloitte og mange år i Norwegian, blant annet som sjef for flyfinansiering

Vil i luften neste år

Det mangler ikke på historier om folk som har forsøkt og mislyktes i å få nye flyselskap til å ta av i det norske markedet.

Konkurransen med Widerøe, SAS og Norwegian er tøff.

På 90-tallet forsøkte Olav Nils Sunde seg med Color Air, som etter hvert gikk konkurs. Det samme skjedde med Flynonstop, som ble startet av iskrem-familien Hennig-Olsen. Selskapet gikk konkurs i 2013, året etter første flyging. En annen aktør som lanserte flyselskap var Feel Air.

Erik G. Braathen og partnerne har imidlertid troen:

– Vi har en sterk lidenskap for norsk luftfart, og tror ikke at markedet vil komme tilbake dit det var i forkant av coronapandemien. Vi vil benytte all vår erfaring og kompetanse til å bygge et nytt, norsk flyselskap tilpasset den økonomiske virkeligheten og passasjerenes behov, sier Braathen i en uttalelse.

25 mennesker jobber allerede for fullt for å få det nye flyselskapet i luften fra første halvår 2021, ifølge en uttalelse fra gründerne.

Planen er å ha fem fly i starten, enten av typen Boeing 737–800 eller Airbus A320 – som begge er kjente flytyper som brukes av SAS og Norwegian i dag.

De ønsker å vokse til 400 ansatte innen 2022 og lover å bruke ansatte på norske kollektivavtaler.

Erik G. Braathen

Er på pengejakt

Braathen og flygründerne har allerede hatt møter med norske myndigheter om satsingen sin.

Nå jobbes det med å finne finansiere det nye flyeventyret. Finansieringen skal være basert på «privatkapital og tilgang til midlertidige og relevante støttetiltak».

Gründerne har allerede sendt en formell forespørsel til Næringsdepartementet om at de ønsker økonomisk støtte til prosjektet.

– Vi mener det er riktig tidspunkt for å starte et nytt flyselskap nå. Vi leier inn moderne fly til en rimelig pris, ansetter de beste medarbeiderne og bygger et heldigitalt flyselskap med lite kompleksitet som gjør at vi får lave kostnader og kan tjene penger med færre fly, sier Braathen.

Gründerne mener det er tid for fornyelse i bransjen.

– Luftfarten har i lang tid vært preget av usunn volumvekst. Vår forretningsmodell avhenger ikke av å få stadig flere fly til å fly stadig mer for å oppnå lønnsomhet, sier Thomas Ramdahl, som tidligere var kommersiell direktør i Norwegian og har fått samme jobb i det nye selskapet.

– Vi skal fly til steder og tider med høy etterspørsel blant norske reisende, og være et ansvarlig alternativ der tog, buss og bil ikke strekker til, fortsetter han.

Lang tid i bransjen

Braathen-navnet er kjent for mange nordmenn. Familien har lang luftfartshistorie bak seg og Erik G. Braathen selv har vært i bransjen lenge.

Han var administrerende direktør i Braathens Safe i 10 år fra 1989 til 1999. SAS kjøpte Braathens i 2002 etter at det norske selskapet hadde hatt økonomiske utfordringer en stund.

Erik G. Braathen har i etterkant av at SAS overtok det gamle familieselskapet vært tett knyttet til Norwegian-systemet.

Han har vært investor i Norwegian og satt i styret fra 2002 og ble styreformann i 2004, og satt frem til 2009.

Braathen har også en rekke andre engasjementer i næringslivet og reiseliv. Han har også sittet i styret i Flytoget.