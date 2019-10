I dag slipper forbrukere å betale toll på varer som koster under 350 kroner, dersom man handler på nett fra utlandet. Dette blir det slutt på fra 1. april 2020, ifølge statsbudsjettet for neste år.

Her ble det også kjent at forbrukere får handle klær og tekstiler fra utlandet med pris opp til 3.000 kroner tollfritt. Butikker må fortsatt betale toll for å importere tekstiler, da de som regel importerer for større summer enn dette.

I praksis kan det dermed bli billigere for forbrukere å kjøpe klær fra utlandet.

Frykter for norske arbeidsplasser

Kristensen i Virke kaller nyheten «hårreisende».

– I praksis betyr dette at Zalando etter 1. april 2020 kan selge en jakke som i dag koster 3.000 kroner, 321 kroner billigere, sier han.

Han mener regjeringen nå bidrar til å flytte arbeidsplasser ut av landet.

– Skal norske butikker selge til samme pris, må de flytte arbeidsplassene til Sverige, sier Kristensen.

– Utdatert toll

Administrerende direktør Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel mener toll på tekstiler og klær er utdatert. Å ha toll på dem som importerer tekstiler og klær, skaper en skjevhet, mener hun.

– Dette hadde vært en god anledning til å avvikle toll på tekstil generelt, sier hun til NTB.

Kaltenborn mener likevel at fjerningen av 350-kronersgrensen er en seier for både handelsnæringen og for andre deler av næringslivet.

– Dette er viktig for mange bransjer, fra dagligvare til detaljhandel. Det viktigste når det gjelder netthandel, er å få bort avgiftsforskjellen på de små innkjøpene, som vi vet det er mange av, sier hun.