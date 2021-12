Kruse Smith Anlegg AS er solgt til anleggskonsernet Hæhre & Isachsen Gruppen AS.

KRISTIANSAND: Det tradisjonsrike entreprenørselskapet Kruse Smith, som driver virksomhet innen både bygg og anlegg, har besluttet å selge anleggsvirksomheten og fremover rendyrke bygg som er selskapets største virksomhetsområde.

Konserndirektør i Hæhre & Isachsen Entreprenører, Knut Harstad, er godt fornøyd med avtalen og mener oppkjøpet vil komplementere konsernet på viktige fagområder.

Broer og tunneler

– Anleggsvirksomheten til Kruse Smith er spesialister innenfor broer og tunnel, og representerer et fagmiljø som vil styrke vårt konsern ytterligere. Kruse Smith Anlegg vil fortsette som et selvstendig selskap på lik linje med entreprenørene som vi allerede har i vår portefølje, sier Knut Harstad i en pressemelding.

Kruse Smith Anlegg har 170 ansatte og en omsetning på 900 millioner.

Broa over Trysfjorden er blant de store prosjektene til Kruse Smith Anlegg. Foto: JARLE R. MARTINSEN

Kruse Smith Anlegg Kruse Smith Anlegg er et 100 prosent eid av Kruse Smith. Selskapet har 170 ansatte og en omsetning på 900 MNOK. Kruse Smith Anlegg har særlig kompetanse innenfor bro og tunnel. Av større pågående prosjekter kan nevnes selskapets kontrakt for bygging av alle bruer på E39 Kristiansand Vest/Mandal Øst og den 5 km lange Geirangertunellen på fylkesvei 63.

Også hos Kruse Smith er man ifølge pressemeldingen godt fornøyd med avtalen, og at anleggsdriften nå skal få utvikle seg videre sammen med Hæhre & Isachsen Entreprenører:

– Avtalen med Hæhre & Isachsen Entreprenører gir Kruse Smith Anlegg gode rammebetingelser og utviklingsmuligheter, samtidig som den sikrer Kruse Smith en solid økonomisk plattform for fremtidig satsing og utvikling som byggentreprenør, uttaler konsernsjef Jon Syrtveit.

Kunder påvirkes ikke

Kruse Smith Anlegg vil etter overtakelsen av Hæhre & Isachsen Entreprenører etablere seg med egne kontorer i Stavanger og Kristiansand.

Inntil videre vil selskapet drive videre under samme navn.

– Begge parter er svært oppmerksom på at Kruse Smith Anleggs kunder og samarbeidspartnere ikke skal bli påvirket av dette. Pågående prosjekter vil bli gjennomført og ferdigstilt med eksisterende prosjektorganisasjon og bemanning. Flere av våre anleggsprosjekter er bemannet med fagarbeidere og funksjonærer fra vår byggdivisjon. Dette vil forbli uendret til prosjektene er overlevert, sier Syrtveit.

Hæhre & Isachsen Gruppen Hæhre & Isachsen Gruppen er en av Norges største anleggsvirksomheter og består av fire divisjoner: Hæhre & Isachsen Entreprenører, Hæhre & Isachsen Tomteutvikling, NOMAS og Rental Group.

Dedikert

– Vi er en stolt og dedikert organisasjon som ønsker å videreutvikle oss innenfor våre kjerneområder; tunnel og bro. Som del av Hæhre & Isachsen Entreprenører blir vi del av en stor anleggsvirksomhet med sterke fagmiljøer. Jeg tror vi vil erfare gode synergier med ny eier, kanskje særlig innenfor samferdselsprosjekter, uttaler Bjørn Velken, direktør for Kruse Smith Anlegg, som ikke legger skjul på at det også knytter seg et visst vemod til dette.