Nylig ble Putin avbildet med vannflasker fra Voss of Norway. Selskapet er et av mange som ser ut til å slite med å forstå sanksjonsreglene.

«Vi har en kunde som kjøper vannflasker av oss, og sender til Russland», står det i en e-post Voss of Norway sendte til Utenriksdepartementet tidligere denne måneden.

I e-posten skriver Voss of Norway at selskapet ikke har noe med transporten å gjøre. Selskapet stiller spørsmål om regelverket:

«(...) hvordan stiller det seg i forhold til sanksjonene?»

«Noe spesielt vi må sjekke før vi tillater dem å handle fra oss?»

Selskapet sa i forrige uke at det ikke kan noe for at Vladimir Putin nylig serverte Voss-vann til hviterussisk presidentkollega Aleksandr Lukasjenko.

Voss of Norway har hovedkontor i Agder-kommunen Iveland.

Det er ukjent hvor vannet i flaskene som vises i videoen kommer fra, men selskapet har produksjon i Iveland, i tillegg til i USA og Kina.

Departementet: Forventer at alle gjør egne vurderinger

I svaret fra departementet, som er på omtrent en A4-side, får Voss of Norway ingen konkrete svar på spørsmålene sine.

Departementet skriver at alle norske aktører må sette seg godt inn i regelverket. Herunder hvilke forbud som gjelder, hvilke leveranser som krever tillatelse av Utenriksdepartementet før eksport og hvilke utenlandske aktører det ikke er tillatt å handle med.

«Vi forventer at alle gjøre egne vurderinger knyttet til regelverket og søker ekstern juridisk bistand ved behov», står det i svaret fra departementet.

E-post-utvekslingen skjedde 11. april.

Voss of Norway er ordknapp om saken.

– Tilbakemeldingen fra UD, som var generell i sin form, ga oss gode lenker til mer utfyllende informasjon fra norske myndigheter. Utover det har vi ingen kommentar, sier styremedlem Rune Fløgstad til E24.

Stanset salget til Russland

Fløgstad fortalte nylig at Voss of Norway har stanset salget til Russland i tråd med vestlige sanksjoner.

– Vi har fått henvendelser fra vår distributør i Russland, men har avslått disse. Vi følger den praksisen som nå er etablert, sa Fløgstad.

Russland har vært et av minst 50 land Voss of Norway eksporterer produktet til. Landet har utgjort mindre enn 1 prosent av omsetningen til selskapet, opplyser Fløgstad.

Selskapets største eier er den kinesisk-thailandske milliardæren Chanchai Ruayrungruang gjennom selskapet Reignwood.

Norsk Industri: Et kjempeproblem

Knut Sunde er bransje- og industripolitisk direktør i Norsk Industri. Han melder om utfordringer knyttet til sanksjonsregelverket.

Knut Sunde, direktør i bransje- og industripolitisk avdeling i Norsk Industri Foto: Tone Buene

– Det er et kjempeproblem. For det første har vi et regelverk på 600 sider. Så er det mange personer i Russland selskapene må holde seg unna. Hadde det vært så vel at det bare var det. Men i tillegg strammes regelverket inn på mange områder, sier Sunde.

I brevet fra Utenriksdepartementet til selskapene står det at det må påregnes saksbehandlingstid på 2–3 måneder for henvendelser om eksport til Russland.

– Hva tenker du om det?

– Det er nesten som i pandemien. Innen departementet kommer så langt at de får svart, så har reglene endret seg flere ganger, sier Sunde.

Får ikke svar

Voss of Norway er ikke det eneste selskapet som sliter med det de synes er kompliserte sanksjonsregler. En rekke selskaper spør, som E24 tidligere har omtalt, Utenriksdepartementet om veiledning.

Enkelte av selskapene sier rett ut at de ikke har fått svar fra Utenriksdepartementet på det de spør om.

Statssekretær Eivind Vad Petersson (Ap) i Utenriksdepartementet Foto: Sturlason / Utenriksdepartementet

Statssekretær Eivind Vad Petersson (Ap) i Utenriksdepartementet har sagt at han forstår at dette er en krevende situasjon og at næringslivet har et stort informasjonsbehov.

– Vi har derfor hatt løpende dialog med næringslivet, også med NHO, de siste ukene.

– Vår dør er alltid åpen, sa Petersson.