Hytteåret 2020: – Historisk på alle mulige vis

Stengte grenser og ferieturer i Norge førte til at 2020 ble et knallår for hyttemarkedet: – Det finnes ikke lignende tall.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Fjellmegleren kan for første gang melde om en milliardomsetning etter at hyttesalget tok av etter pandemien. Foto: Fredrik Solstad

I år har det vært stor interesse for hytter, både ved sjøen og på fjellet.

De siste tilgjengelige tallene viser at det frem til september hadde blitt solgt drøyt 11.700 fritidseiendommer, ifølge SSB. Det er nesten 2.400 mer enn samme periode i fjor.

– Det er rett og slett historisk på alle mulige vis, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

Finn.no sier derimot at det blitt lagt ut omtrent 12.000 fritidsboliger til salgs i år, med størst volum innenfor fylkene Innlandet, Viken og Agder.

Gjennomsnittsprisen på fritidsboliger har også sett en økning på 6,1 prosent siden nyttår, der prisveksten var størst i sommermånedene, ifølge Eiendom Norge.

Det er spesielt hyttene ved sjøen som har opplevd størst prisvekst i år.

– Det er noen klare forskjeller på sjøhyttene og fjellhyttene. På sjøhyttene stiger prisene, og det er ikke mulighet å tilføre mer til hyttene og det er et knapt antall hytter, sier Lauridsen.

På fjellet har derimot prisveksten vært mer moderat, grunnet muligheten for utbygging og et større antall hytter.

– Det har vært stor aktivitet i markedet utover høsten også, sier Lauridsen.

– Vi regner med at dette kommer til å bli tidenes år for sjø og fjellhytter, både når det gjelder volum og prisvekst.

Helt fersk statistikk for fritidsboligsalget frem til desember blir først klar på nyåret.

Det blir en knapp juleferie for eiendomsmegler Christian Haatuft, ettersom hyttesalget fortsetter langt inn i romjulen. Foto: Privat

– Finnes ikke lignende tall

Fjellmegleren, som driver i blant annet Hemsedal, Gol, Geilo og Beitostølen, har solgt 980 fritidsboliger så langt i år.

Det er en økning på 43 prosent sammenlignet med antall hytter som ble solgt i 2019, der tallet lå på 686.

– Jeg har sett på regnskapet helt tilbake til 2006, og det finnes ikke lignende tall. Dette er helt klart det beste året, sier eiendomsmegler Christian Haatuft.

På kontoret i Geilo fortalte Haatuft at de har en omsetning på 1,14 milliarder kroner per lille julaften.

I fjor hadde Fjellmeglerne en samlet omsetning på 750 millioner kroner.

– Innen nyttårsrakettene skytes opp regner jeg med at vi er oppe på 1,2 milliarder kroner, sier han.

Haatuft melder om en økt trafikk nå i romjulen, der han peker på at det sjeldent har vært like mange julefeiringer på hytta som det er i år.

Høyt tempo selv på Lille julaften

I starten av 2020 var det ingenting som antydet at dette skulle bli et rekordår for Fjellmegleren.

– Det er rart å snakke om et rekord år når det er så mange som sliter. Man har ikke stor erfaring med slike kriser, og har ikke kunnet spå utfallet, sier Haatuft.

Hyttesalget fikk en pangstart i mai etter at hytteforbudet ble opphevet. Da ble månedene som egentlig skulle vært en lavsesong for meglerhuset, raskt en av de beste månedene for hyttesalg.

– Det har gått jevnt og trutt siden. Selv på lille julaften haglet det inn tre forespørsler i løpet av en halvtime, spesielt av folk som sitter og ser på hytter på Finn, forteller Haatuft.

Eiendomsmegleren tror også at hyttetrenden har kommet for å bli, og at nordmenn kommer til å bruke mindre av ferien på å reise til utlandet, selv når pandemien er over.

– Det tar tid å være tilbake til der vi engang var, og jeg tror ikke det skjer med en gang. Vi får se det an, men jeg tror folk kommer til å reise til fjells og rundt i Norge i flere år fremover.

Hytteprosjekter selges raskere

– Det har vært ganske mange hytter i år som har skilt seg ut, sier eiendomsmegleren, og peker på et prosjekt som nå er til salgs som består av 18 hytter til en prislapp på mellom fem og seks millioner kroner.

Her solgte de ti av 18 hytter i løpet av et par uker, en prosess som vanligvis ville tatt noen år, ifølge megleren.

– Utfordringen neste år ligger på hvor mye vi har igjen å selge.

I skrivende stund har meglerhuset 80 hytter til salgs i området. Det er omtrent 40 hytter mindre enn normalt.

– Jeg ser likevel at vi har en del prosjekterte tomter fremover, og tror neste år likevel blir ganske bra, sier Haatuft.

Tore Solberg i Eiendomsmegler 1 i Sandefjord har i løpet av sommeren solgt hytter til en samlet verdi på omkring 425 millioner norske kroner. Foto: Privat

Høyere pris blant sjøhyttene

Eiendomsmegler Tore Solberg i Eiendomsmegler 1 i Sandefjord forteller at dette er et år de trodde skulle gå i minus, som raskt ble snudd til pluss.

– Det har vært et fantastisk bra år, det er helt utrolig. 2020 markerer en «all time high» for mitt vedkommende i hvert fall, sier Solberg.

I løpet av året har meglerhuset solgt 43 hytter som kun er registrert som fritidsboliger, til en omsetning på 361 millioner kroner.

I 2019 solgte de 25 hytter, men en prislapp til 277 millioner kroner.

Solberg forteller også at de har solgt fritidseiendommer for en snau halv milliard kroner, dersom man også teller med hyttene som også er registrert som boliger.

– Den beste perioden for oss var i mai og juni. Det har også gått veldig bra utover høsten også, og sesongen varte definitivt lenger enn normalt, forteller Solberg.

I perioden 1. mai til 17. juni i år ble det ifølge Eiendom Norge solgt over 40 prosent flere hytter ved sjøen enn i samme periode i fjor.

De meldte også om en prisvekst blant sjøhyttene som ligger på 13,2 prosent sammenlignet med året før.

– Kombinasjonen av tiltakene mot corona-utbruddet med reiserestriksjoner og den historiske nullrenten har fått stor effekt i hyttemarkedet, sa Henning Lauridsen i Eiendom Norge i forbindelse med den siste fritidsboligrapporten, som kom i juni.

Spår prisvekst i 2021

– I år har det av en eller annen grunn kommet mange godbiter ut på hyttemarkedet. Det er helt klart at mange har sett et vindu og bestemt seg for å selge nå mens renten er lav, sier Solberg.

Megleren forventer at sommeren neste år også kommer til å bli travel, og tror prisene vil stige i 2021.

– Jeg er helt overbevist om at vi vil få en prisøkning neste år også. Det gjenstår nå å se om man kommer utenlands neste somme, men jeg tror flere vil velge å feriere i Norge i sommer enn det man har gjort tidligere, sier han.