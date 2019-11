Annenhver nordmann vil handle på Black Friday – miljøorganisasjonene advarer mot overforbruk

Andelen som planlegger å handle vil dermed stige med 10 prosent fra i fjor, ifølge tall innhentet av GroupM.

Virke anslår at nordmenn vil bruke om lag 3,8 milliarder kroner på handelen – 100 millioner kroner mer enn i fjor. Flere miljøorganisasjoner advarer om at dagen fører til stort overforbruk.

– Problemet er at det høye materielle forbruket vi har i Norge skaper miljøproblemer. Vi har mange flere ting enn vi egentlig trenger, sier leder Gaute Eiterjord i Natur og Ungdom til NTB.

Eiterjord sier Natur og Ungdom skal rundt ti motarrangementer flere steder rundt i landet – blant annet i Oslo, Bergen, Hamar og Alta.

Framtiden i våre hender har også rundt ti motarrangementer i forbindelse med handledagen.

Kritisk til handelsstanden

Eiterjord mener ansvaret for det store forbruket ligger på handelsstanden. Leder Anja Bakken Riise i Framtiden i våre hender stemmer i.

– Black Friday er et utspekulert påfunn fra handelsstanden, som handler om å få vanlige folk til å kjøpe mest mulig ting, sier Riise.

Hun legger til at forbruket vi har i Norge i dag «går langt ut over planetens tålegrense».

– Ta for eksempel klær, som mange handler mye av på BF. Et par olabukser kan kreve et sted mellom 3.000 og 7.000 liter vann, og i konvensjonell bomullsproduksjon brukes det enorme mengder sprøytemidler, som truer insekter og biologisk mangfold, sier Riise.

Riise understreker at det imidlertid ikke er noe galt i å kjøpe ting på salg.

Kan også ramme julegavehandelen

Bransjeanalytiker Eirik Melle i Danske Bank sier at handledagen på sikt også kan skade bedriftene, blant annet ved å spise opp deler av julegavehandelen. 45 prosent av dem som sier de skal handle fredag, forventer å kjøpe julegaver.

– Black Friday var ment å skulle være en handledag hvor detaljhandelen kunne kvitte seg med ukurante varer, men det har utvidet seg til å bli en massiv salgskampanje med helt kurante varer, forklarer Melle.

Han sier det kan bidra til å endre folks handlemønster.

– Når alle forventer de store tilbudene, så blir det veldig stille i forkant, og veldig stille i etterkant. Det blir til at man hele tiden venter på muligheten til å gjøre gode kjøp. Det gjør noe med hele handelsmønsteret vårt.