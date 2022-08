Kriserammede og konkursbeskyttede SAS legger fredag frem tall fra selskapets tredje kvartal (mai til juli):

Resultat før skatt endte på minus 1,991 milliarder svenske kroner.

Selskapet anslår å ha tapt 1,4 milliarder svenske kroner på den 15 dager lange pilotstreiken i juli

SAS hadde 8,580 milliarder kroner i inntekter i tredje kvartal, opp fra 3,982 milliarder kroner i samme kvartal året før

Selskapet har ved utgangen av tredje kvartal en rentebærende gjeld på 40,8 milliarder svenske kroner, ikke mye mer enn ved utgangen av andre kvartal, hvor summen var på 40,5 milliarder svenske kroner

Ved utgangen av juli hadde SAS 6,1 milliarder svenske kroner i likvide midler. I juni rapporterte selskapet at kontantbeholdningen var på 7,78 milliarder svenske kroner. Så på en måned rant 1,68 milliarder kroner ut av SAS.

SAS hadde et drivstofftap på 2,8 milliarder svenske kroner i tredje kvartal

SAS har avvikende regnskapsår, slik at selskapet nå leverer tall for sitt regnskapsmessige tredje kvartal.

Svei av 2,5 milliarder kroner

Gjennom SAS’ 15 dager lange pilotstreik i juli, anslo selskapet at det ville tape rundt 1,3 milliarder kroner. SAS anslår nå at beløpet endte på 1,4 milliarder svenske kroner.

Flyanalytiker Jacob Pedersen i Sydbank trodde på forhånd at beløpet som ble svidd av under streiken er oppe i 1,8 milliarder kroner.

En pekepinn på hvor mye penger det totalt var snakk om var å finne i SAS’ dokumenter innlevert til den amerikanske konkursdomstolen i midten av august.

Der kom det frem at SAS for øyeblikket hadde noe under 5 milliarder norske kroner i kontanter.

Siden selskapet ved utgangen av juni rapporterte at kontantbeholdningen var på 7,5 milliarder norske kroner, tyder det på at SAS brant av 2,5 milliarder kroner gjennom juli og ut i deler av august. Nøyaktig hvor mye som rant ut i den 15 dager lange streiken er fortsatt uvisst.

Nå venter selskapet på endelig godkjenning fra den amerikanske konkursdomstolen på å få et rådyrt lån som tilsvarer 6,8 milliarder norske kroner. Om ikke, anslår SAS’ finansielle rådgivere at selskapet vil være tom for kontanter allerede i første kvartal 2023.

SAS’ økonomiske plan

SAS lanserte i februar spareprogrammet «SAS Forward», som skal redusere årlige kostnader med 7,5 milliarder svenske kroner.

Av disse planlagte forbedringene, skulle 1,2 milliarder utgjøre besparelser fra de ansatte. Underveis i pilotforhandlingene ble det kjent at SAS krevde at pilotene skulle stå for 800 millioner kroner av disse.

Det som er kjent etter at pilotstreiken ble avblåst i juli, er at pilotene blant annet har gått med på et lønnskutt på fem prosent, i tillegg til at de skal kunne omdisponeres fra lavsesong og høysesong. Hvor mye dette utgjør i kroner er så langt ikke kjent.

Videre vil SAS gjennom Forward-planen kutte gjeld ved å omgjøre 20 milliarder svenske kroner til aksjer.

En viktig del av planen er også å få hentet inn 9,5 milliarder svenske kroner i ny kapital. Pengene kan komme fra gamle eller nye investorer, har SAS’ signalisert.