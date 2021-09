Jakter de perfekte trærne til produksjon av batterier

Skarpe solstråler presser seg gjennom høye tretopper i Njåskogen ved Frøylandsvatnet, noen minutters kjøring nordøst for Bryne.

Plantingen her ble satt i gang i 1875 av Jæren Skoglag, som ble stiftet året før og dermed er blant regionens eldste aksjeselskaper.

I dag består skogen av rundt 375.000 trær. Nå skal noen av dem benyttes til noe de aldri er brukt til tidligere: Sagflis herfra skal testes for bruk i produksjon av batterier av Forus-bedriften Beyonder.

Målet er å finne ut hvilke trær som egner seg best.

– Jeg er veldig spent og gleder meg til å komme i gang med analysene. Forhåpentligvis kan vi få gode resultater som forbedrer batterienes ytelse, sier Dick van de Kleut, som er prosjektleder for Beyonder.

Vis fakta ↓ Beyonder Når: Etablert i 2016.

Etablert i 2016. Hva: Produserer battericeller ved hjelp av sagflis.

Produserer battericeller ved hjelp av sagflis. Hvor: Holder til på Forus.

Holder til på Forus. Hvem: Svein Kvernstuen er gründer og daglig leder.

Vil utnytte avfall

Seks treslag skal undersøkes: bjørk, bøk, eik, furu, norsk gran og sitkagran. Samtidig skal trær med ulik alder testes for å se om det finnes forskjeller også der.

Trefadder AS fra Haugesund er med på prosjektet. Selskapet planter skog ulike steder i Norge og selger på bakgrunn av det klimakvoter til bedrifter.

– Målet med dette prosjektet er blant annet å utnytte avfall fra trehogst, samt trær som må hogges for å tynne ut skog og som ellers vil ligge og råtne, forteller daglig leder Anders Kristiansen i Trefadder.

– Hvis det nå viser seg at enkelte treslag er spesielt bra til batteriproduksjon, kan det være aktuelt for oss å plante flere slike trær og fortsette samarbeidet med Beyonder. Det vil gi enda bedre klimagevinst fra vår virksomhet, legger han til.

Ifølge Kristiansen ligger det foreløpig ikke noen penger i dette for bedriften, men på lang sikt kan det gjøre det.

Heller ikke Jæren Skoglag tjener noe på prosjektet nå.

– Men det er positivt å bidra til lokal verdiskapning. Og det er bra om vi kan utnytte restproduktene som ikke brukes til tømmer, sier medeier og skogforvalter David Njå.

Millionstøtte

Prosjektet har fått 2,8 millioner kroner i støtte fra RFF Rogaland, et forskningsfond i regi av fylkeskommunen.

– Prosjektet er meget relevant, både fordi det er et tiltak som reduserer klimautslipp og fordi det er et godt bioøkonomisk tiltak. Det brukes ofte materialer som kobolt og nikkel i batterier, men dette er sjeldne stoffer, og spesielt koboltutvinning har en del etiske, sosiale og helsemessige utfordringer, sier næringssjef Mette Fossan i Rogaland fylkeskommune.

– Vi anser prosjektet som viktig for verdiskapning og arbeidsplasser i fylket. RFF mener dette prosjektet kan være med å støtte opp under grønn omstilling i Rogaland og skape flere grønne arbeidsplasser, samt å sikre Norge som en batterinasjon, legger hun til.

Etter at trærne er hogd ned og kuttet opp til sagflis, gjenstår en omfattende prosess på Beyonders laboratorium i det gamle Aftenblad-trykkeriet på Forus:

Sagflisen blandes med kjemikalier. Blandingen varmebehandles på flere hundre grader. Resultatet minner om trekull. Kjemikalier tas ut igjen av blandingen. Materien varmebehandles igjen, nå med dobbelt så høy temperatur som første gang. Det endelige produktet er ferdig – aktivert karbon i form av kullsvart pulver. Stoffet fungerer som elektroder i batterier. Pulveret erstatter bruk av kobolt og nikkel.

Ny fabrikk om tre år

Ti kilo treflis gir minst ett kilo pulver. Nå selskapet etter planen setter i gang full produksjon om tre år, vil det være behov for 500 kilo karbonpulver og dermed fem tonn sagflis – hver dag.

Beyonder ble etablert i 2016 og har satt seg som mål å bli verdens mest bærekraftige produsent av batterier. Selskapet har vært i utviklingsfasen fram til nå, men i disse dager leveres de første battericellene til kunder i Tyskland, India og Danmark. Neste sommer skal en produksjonslinje med kapasitet på 2500 batterier daglig være klar.

Ambisjonene er imidlertid langt høyere. Etter planen skal en fullskala fabrikk stå ferdig høsten 2024, som skal kunne produsere flere hundre tusen battericeller daglig. Foreløpig gjenstår imidlertid både finansiering og plassering av fabrikken.

– Vi jobber for fullt med fabrikken. Vi er helt klare på at vi ønsker å bygge den første batterifabrikken i Norge. Nå jobber vi spesielt med to steder, der vi har sikret oss tomt og krafttilgang, sier Svein Kvernstuen, som er gründer og toppsjef i Beyonder.

De to tomtene ligger på Fjermestad i Time kommune og i Tonstad i Agder. Kvernstuen understreker at også andre steder kan være aktuelle.

– Vi regner med endelig avklaring om noen få måneder. Når det gjelder finansiering, starter arbeidet som planlagt i 2022. Det er behov for flere milliarder kroner, og vi er i dialog med store aktører, sier han.

– Kan det bli aktuelt med børsnotering for å få inn kapital?

– Vi holder mange muligheter åpne, sier Kvernstuen.