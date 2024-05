Mange av årets lønnsoppgjør har endt med enighet, men for luftfarten gjenstår fremdeles noen avgjørende dager og uker.

Allerede søndag er det meglingsfrist for flyteknikerne i flyoverenskomsten, med fare for streik for 447 medlemmer fra mandag.

Her er fire kommende meglinger som kan påvirke nordmenns ferieplaner:

Flyteknikere og stuere

I flyoverenskomsten mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart begynte meglingen lørdag.

Fristen er ved midnatt søndag, med fare for streik fra mandag.

– Det er mye som gjenstår for å si det slik, sier megler Carl Petter Martinsen ved Riksmekleren til NTB søndag.

Men Martinsen er optimistisk og tror de vil klare å lande en løsning.

– Troen har jeg alltid, men det er veldig mye som gjenstår. Dagen i dag går nok med til dette, det tror jeg at jeg kan si med 100 prosent sikkerhet, sier megleren.

Flyoverenskomsten består av over 2.000 medlemmer og omfatter blant annet sertifiserte flyteknikere, inspektører, planleggere, stuere og rengjøringspersonell.

Her er det plassoppsigelse for 2.062 medlemmer, med plassfratredelse for 447 medlemmer fra mandag. Dette fordeler seg på 364 medlemmer ved Oslo Lufthavn og 83 medlemmer ved Bergen lufthavn, ifølge NRK.

– Hvis jeg skal tolke avstanden mellom partene da vi forlot forhandlingene i april, vil jeg nok si at det er overhengende fare for streik blant våre medlemmer på flyoverenskomsten, sa forhandlingsleder og forbundssekretær Dag-Einar Sivertsen i en pressemelding onsdag.

– En streik vil svært sannsynligvis merkes godt på flytrafikken i Norge. Vi ønsker selvsagt ikke å ramme en uskyldig tredjepart, men våre medlemmer er svært klare til en eventuell kamp for sine krav på flyoverenskomsten, sa Sivertsen.

Han legger til at en eventuell opptrapping av streiken fortløpende vil bli vurdert og iverksatt dersom dette blir nødvendig.

Norwegian

Mest alvorlig ser det kanskje likevel ut for Norwegian-pilotene. Den 13. mai brøt pilotene i Norwegian Pilot Union (NPU) forhandlingene med arbeidsgiveren.

NPU-leder Alf Hansen uttalte da at «streikefaren er stor, dersom ikke selskapet kommer pilotene i møte».

Norwegian har forhandlet på overtid med pilotene siden november i fjor. Forhandlingene begynte allerede i september.

Parat har varslet plassoppsigelse for 690 medlemmer. Det er nær sagt alle pilotene på norsk side i Norwegian.

Forhandlingene er berammet til 30. og 31. mai, som vil si at en eventuell streik tidligst settes i verk 1. juni.

Avinor

Avinor-forhandlingene kan også ramme luftfarten, om det går til streik. I det såkalte Overenskomstområde 3, mellom LO Stat og Spekter, ble det brudd 8. mai.

– Vi opplever en arbeidsgiver som ikke er forhandlingsvillig, og som angriper allerede opparbeidede rettigheter, sa forbundssekretær Renate Swensen i NTL i en pressemelding.

– Når de i tillegg ikke viser vilje til følge opp felles forpliktelser fra tariffoppgjøret i 2022, eller komme oss i møte på frontfaget, opplever vi dette som provoserende.

Her er det varslet plassoppsigelse for 904 medlemmer i Norsk Tjenestemannslag (NTL), med meglingsfrist 11. juni.

Flere flyteknikere

Og det er flere flyteknikere som fortsatt venter på plass hos riksmegler Mats Ruland.

Norsk flyteknikerorganisasjon (NFO) og NHO Luftfart brøt forhandlingene om Flyteknikeroverenskomsten den 7. mai.

– Norsk luftfart går en utfordrende tid i møte med en varslet flyteknikermangel, og NHO Luftfart bedriver fagforeningsknusing i forhandlingene, sa NFO-leder Jan Skogseth i en pressemelding.

Administrerende direktør Erik Lahnstein i NHO Luftfart måtte bare konstatere at det ble brudd, og ønsket ikke å kommentere påstanden om fagforeningsknusing.

– Det kjenner vi oss ikke igjen i, men vi har ikke ønske om å kommentere dette noe mer.

– Vi lykkes dessverre ikke med å komme til enighet i forhandlingene og har rett og slett behov for bistand fra Riksmekleren, sa Lahnstein til E24.

I denne overenskomsten er det varslet plassoppsigelse for totalt 482 personer.

Meglingen er berammet til 19. og 20. juni.

Kan bli lange passkøer

Sist gang flyteknikerne gikk ut i streik, i 2022, endte det til slutt med tvungen lønnsnemnd etter 10 dager.

Skulle ingen av disse ende med streik, må man uansett huske at Unio og Akademikerne brøt meglingen med staten fredag.

Det endte med streik blant annet for enkelte passkontorer.

Leder Unn Alma Skatvold i Politiets Fellesforbund sa fredag til Nettavisen at det vil medføre lange passkøer.

– Det er ikke sikkert alle får passene sier, sa Skatvold.