Wizz Air varsler søksmål etter boikott­vedtak

Lavprisselskapet har sendt varsel om søksmål mot Statnett, samt flere kommuner og fylker etter debatten om selskapets forhold til fagforeninger.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

FAGFORENINGER: Wizz Air-sjef József Váradi har flere ganger uttalt seg kritisk til fagforeninger. Nå varsler selskapet søksmål mot kommuner og fylker. Foto: BERNADETT SZABO / Reuters

Saken oppdateres ...

Wizz Air har sendt varsel om søksmål mot flere norske kommuner og fylker, samt det statlige selskapet Statnett. Det skriver selskapet i en pressemelding mandag morgen.

«Wizz Air reagerer på det faktum at folkevalgte lokale og regionale organer, og det statseide selskapet Statnett, har vedtatt boikott uten å vurdere lovligheten av boikotten og uten noen saksforberedelse», skriver flyselskapet, som samtidig understreker at de ikke ble kontaktet før vedtakene ble gjort.

Wizz Air har sendt søksmålsvarslet til Agder fylkeskommune, Møre og Romsdal fylkeskommune, Bergen kommune, Viken fylkeskommune, Stord kommune, Oslo kommune og Statnett.

– Et vedtak om boikott er noe ganske annet enn en fri meningsutveksling. Slike vedtak har til hensikt å skape en avkjølende og avskrekkende effekt på publikum, og har en åpenbar konkurransevridende virkning, sier Wizz Air-direktør Marion Geoffroy i en kommentar.

Kan stenge baser om ansatte organiserer seg

Wizz Air startet flyginger innenlands i Norge tilbake i oktober. Helt siden selskapet kunngjorde inntreden har det vært debatt rundt selskapet, og flere aktører har tatt til orde for en boikott. Debatten har særlig sirklet rundt selskapets holdninger til fagforeninger.

Toppsjef József Váradi sa i oktober at det var uaktuelt å inngå tariffavtaler med fagforeninger dersom han skal ha ansatte i Norge:

– Nei, det er ikke planen. Vi er et flyselskap uten fagforeninger, sa Váradi.

– Vi er stolte av vår selskapskultur. Vi har en åpen og god dialog internt i selskapet, blant annet med et ansattråd, fortsatte han.

I et intervju med VG forrige uke nyanserte han sin tidligere uttalelse.

– Først og fremst vil jeg si at etablering av fagforeninger ikke er opp til meg selv eller noen andre i selskapet, det er den konstitusjonelle rettigheten til alle i de landene vi opererer i. Jeg skal ikke blande meg. Ingen skal blande seg.

I det samme intervjuet bekreftet imidlertid Wizz Air-sjefen at de kan ende med å stenge eller flytte baser i Norge hvis de ansatte fagorganiserer seg.

Saksøkte får mulighet til å snu

Flyselskapet skriver at de gir mottagerne av søksmålsvarselet mulighet til å reversere boikotten, som omtales som «ulovlig». Alle aktørene har fått tre ukers svarfrist, opplyser selskapet.

«Wizz Airs posisjon er basert på norsk boikottlovgivning og det faktum at Norge er forpliktet til å overholde EØS-avtalen, som skal sikre etableringsretten i alle medlemsland», skriver flyselskapet.

Statnett sier til E24 at de «nettopp» har mottatt søksmålsvarselet.

– Nå trenger vi tid på å sette oss inn i hva det inneholder, sier kommunikasjonsdirektør Henrik Glette.

E24 har forsøkt å komme i kontakt med Wizz Air, som ikke umiddelbart har besvart vår henvendelse.

Solberg: – Kommer ikke til å fly

Debatten om Wizz Air kom raskt til Stortinget, der statsminister Erna Solberg måtte svare for om hun ville fly med selskapet.

– Jeg kommer ikke til å fly med et selskap som nekter arbeidere å organisere seg, sa Solberg i spørretimen på Stortinget 14. oktober.

– På samme måte som jeg aldri har fløyet med Ryanair. Fordi jeg for ti år siden sa at det var uakseptabelt for meg å reise med flyselskaper som ikke har ordentlige og ryddige arbeidsforhold for sine ansatte, fortsatte hun.