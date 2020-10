Storkontrakter til Kruse Smith

Her, hos Boliden Odda, skal Kruse Smith bygge to deponihaller med tilhørende adkomsttunneler. Foto: Kruse Smith

Etter et par år med mye stang ut, klaffet det omsider for Kruse Smiths anleggsavdeling. To tunneljobber til samlet nesten én milliard kroner er signert.

