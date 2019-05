Porsche godtar bot på 5,3 milliarder kroner for dieseljuks

Boten til Porsche, som eies av Volkswagen-konsernet, er den foreløpig siste i en rekke gigantbøter som er ilagt Tysklands mest kjente bilprodusenter. Avsløringene om juks med utslippsmålingene har særlig rammet VW og de ulike merkene som ligger under konsernet.

Påtalemyndigheten sier at Porsche ikke har fremmet noen juridisk protest mot boten, som dermed anses være vedtatt.

VW innrømmet i 2015 å ha manipulert 11 millioner biler, eksportert over verden, slik at testresultatene i laboratorier viste lavere utslipp enn ute på veiene.

En talsmann for påtalemyndigheten sier at det nå ikke pågår flere granskinger mot selskapet, men at myndighetene fortsatt sjekker enkeltpersoners rolle i «dieselgate», blant dem tidligere toppsjef i VW, Martin Winterkorn.

Parallelt med myndighetenes gransking av VW har en rekke investorer gått til sak mot selskapet fordi aksjene svekket seg kraftig etter avsløringene. Også tusener av bileiere i en rekke land har gått til massesøksmål med krav om kompensasjon for verditap.

Så langt har dieselskandalen kostet VW-konsernet 300 milliarder kroner.