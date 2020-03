– Når samfunnsøkonomien påføres sår, vil det også innvirke på boligprisutviklingen

Hvor går boligprisene under koronakrisen? Blir det som under bankkrisen i 1987–1992, eller som under finanskrisen i 2008/2009? Kanskje vil vi se noe helt nytt? Fædrelandsvennen har spurt tre personer med markedsinnsikt.