Vindkraft-aksjonister blokkerte veien for arbeidere

Protestorganisasjonen Motvind Norge har satt opp vaktpost i Kvinesdal kommune, der Buheii vindkraftverk skal bygges. Anleggsarbeidere på vei til første dag med jobb måtte snu i møte med kjetting-sperret vei.

Carl Omlie blokkerte fylkesveien ved Buheii fordi han mener vindparken som bygges bryter med miljøvernloven. Foto: Motvind Norge

Hans Jordheim, E24

KVINESDAL: – Det kom tre biler tirsdag morgen, men vi fikk stoppet dem ved å trekke kjetting over veien, sier Rune Haaland til E24. Han er generalsekretær i Motvind Norge, en organisasjon som ifølge egne sider har utspring i «de brutale utbyggingene av vindkraft landet rundt».

Et knippe av organisasjonens medlemmer har etablert det de kaller en vaktpost på vei til Buheii i Kvinesdal i Agder. De har til hensikt å stoppe anleggstrafikk, mens vanlig trafikk skal slippe gjennom, forklarer Haaland.

Motvind mener nemlig at den planlagte vindparken er ulovlig.

Haaland viser til at klagefristen på konsesjonen som utbyggerne har fått, ikke er utløpt, og sier at naturområdet er hjem for villrein og kongeørn.

– Nå jobber vi med et søksmål, mot både utbygger og staten, sier han til E24.

Én person bøtelagt

Agder-politiet lot imidlertid ikke Motvind Norge få sperre fylkesveien med kjetting.

– Vi har fått bekreftet fra NVE at arbeidet som nå utføres, å forberede en 1050 meter lang vei, er lovlig. De som hindrer dette arbeidet, gjør noe straffbart, sier lensmann Asbjørn Skåland for Flekkefjord og Kvinesdal lensmannskontor til E24.

Dermed ble kjettingen klippet opp tirsdag formiddag, og én person ble bøtelagt for ikke å etterkomme pålegg fra politiet.

Dette var Carl Omlie.

– Politiet ba meg flytte meg, men jeg sa nei. Utbyggerne bedriver miljøkriminalitet, så vi har proklamert nødverge for natur, forteller han.

Omlie sier han ikke vet hvor stor boten vil bli, og at han vil diskutere med en advokat om hvordan han skal forholde seg til den.

Motvind Norge kommer til å fortsette med å blokkere anleggsarbeidere på vei til det som skal bli en ny vindpark. Men det blir uten kjetting. Foto: Motvind Norge

Vil fortsette på ubestemt tid

Motvind-leder Rune Haaland sier han har forståelse for at de blir nektet å sperre fylkesveien, men at arbeidet med å stanse utbyggingen ikke stopper av den grunn.

– Vi har satt opp telt og fortsetter vaktposten på 24 timers basis på ubestemt tid, og kommer ikke til å slippe inn anleggsarbeidere.

– Hva slags rett mener dere å ha til å gjøre dette?

– Vi har rett til å stoppe dem fordi tillatelsene ikke er på plass, fordi dispensasjonen vil bli anket og fordi det er hekking i området. Dette er primært en naturmangfoldsak, sier han.

– Hvordan skal dere stoppe anleggsarbeiderne nå som dere ikke får bruke kjetting?

– Av taktiske grunner, kan jeg ikke fortelle det.

– Men dere vil fortsette i dagene som kommer?

– Vi vil fortsette i ukene eller månedene som kommer, sier Haaland, som forteller at de aldri er mer enn fem personer og følger myndighetenes tiltak for å redusere coronasmitten.

Vindkraftverket vil komme til å levere en årlig effekt på 80 MW. Konstruksjonsarbeidet vil ifølge den britiske eieren skape 80–100 arbeidsplasser. Men Motvind Norge mener byggingen er ulovlig på grunn av dyrelivet i området. Foto: Motvind Norge

Protester

NVE godkjente Buheii Vindkraft AS’ plan for bygging av vindkraftverket i fjor høst, etter at konsesjon ble gitt i 2017.

På lik linje med mange andre vindkraftprosjekter, har den imidlertid ikke fått gli rolig gjennom saksbehandlingen. Både på Facebook og i det offentlige rom har motstandere ytret sin misnøye.

E24 har vært i kontakt med Leon Notkevich, byggherre på Buheii.

Han ønsker ikke å kommentere saken, og viser til en uttalelse fra Green Investment Group.

Her går det frem at det britiske selskapet nylig har kjøpt Buheii vindkraftverk fra Nordisk Vindkraft og at grunnarbeidet er forventet å starte de kommende ukene, med en varighet på ett år.

Demonstrasjonene nevnes ikke.