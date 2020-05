NHO-sjefen: Økono­mien vil være preget av korona­krisen i minst ti år

Den økonomiske krisen vi er inne i nå, kommer til å vare i lang, lang tid, advarer NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid, tror at den økonomiske krisen verden nå er inne i vil vare i lang, lang tid. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

NTB

– Økonomien kommer til å være preget av dette i minst ti år fremover – kanskje lenger. Og de næringene som er mest rammet, kommer til å merke det veldig tydelig i lang tid, sier han i et intervju med Budstikka.

Han understreker at selv om krisen kan vare lenge, så betyr det ikke at livet blir dårlig for alle. Situasjonen nå er annerledes, samfunnet er mer robust og har et langt bedre sikkerhetsnett enn på 1930-tallet, da den forrige virkelig store krisen rammet verdensøkonomien.

Almlid tror også at folks evne og vilje til å bruke digitale verktøy har økt betraktelig med krisen, og at flere i arbeidslivet dermed får økt digital kompetanse.