Morrow Batteries er fast i troen på et nytt batterieventyr i Arendal og melder søndag at de har hentet inn én milliard kroner fra Siemens, ABB, Nysnø Klimainvesteringer og Arendals Fossekompani.

ARENDAL: – Å få inn langsiktige, solide og kompetente investorer fra noen av de ledende industriselskapene i Europa med global rekkevidde, har stor verdi for oss i arbeidet med å produsere de mest bærekraftige og kostnadseffektive batteriene. De nye investorene, som det statlig eide Nysnø Klimainvesteringer, flytter oss opp i toppsjiktet blant batteriselskaper i Europa, sier Terje Andersen, administrerende direktør i Morrow, i en pressemelding søndag ettermiddag.

Morrow har ambisjoner om å produsere verdens mest kostnadseffektive og bærekraftige battericeller på Eyde næringspark utenfor Arendal.

Finansierer første byggetrinn

I pressemeldingen skriver selskapet at Siemens og ABB nå kommer inn som investorer i selskapet.

Den «friske» milliarden som nå er hentet inn skal brukes på produksjonsutstyr til første byggetrinn, som er kalt «Fabrikk 1». Selskapet skriver i pressemeldingen at finansieringen av første byggetrinn nå er klar.

Den planlagte gigafabrikken har en kostnadsramme på 20 milliarder kroner. Planen er at samtlige fire byggetrinn skal være fullført i 2028, og fabrikken vil ha rundt 2500 ansatte og en produksjonskapasitet på 43 gigawattimer. Det tilsvarer behovet til minst 700 000 elbiler.

Agder Energi, som er en av de største eierne i Morrow, mener dette er en merkedag for både Sørlandet og landet som helhet.

– En grønn merkedag

– Dette er en grønn merkedag for Agder og Norge. Morrow er et bevis på hvordan vi i fellesskap kan bygge fremtidsrettede og grønne industriarbeidsplasser med utgangspunkt i Agder-regionens fornybare kraftproduksjon, sterke leverandørindustri og kompetanse innen energi, elektrifisering og prosessindustri. Jeg er overbevist om at denne satsingen vil bidra til vekst og engasjement for hele regionen inn i en fornybar fremtid, sier Steffen Syvertsen, konsernsjef i Agder Energi, i en pressemelding søndag ettermiddag.

Morrow planlegger å ha fabrikken i Arendal i drift mot slutten av 2023. Det blir den første kommersielle battericellefabrikken i Norge.

