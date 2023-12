Saken oppdateres.

– Vi ser at økonomien kjøler seg ned, men prisveksten er fortsatt for høy. En økning i renten nå reduserer faren for at prisveksten holder seg høy lenge. Trolig holder vi styringsrenten på 4,5 prosent en god stund fremover, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache i en pressemelding.

Norges Bank setter opp renten med 0,25 prosentpoeng til 4,50 prosent.

Det er i tråd med det sentralbanken har varslet på de to siste møtene.

På forhånd ventet et flertall av økonomene likevel at renten skulle holdes i ro. Det var samtidig en viss uenighet der norske økonomer trodde på uendret rente, mens enkelte utenlandske økonomer ventet en heving, ifølge anslag Bloomberg har hentet inn.

Sjeføkonom Tore Grobæk Vamraak i Sparebanken Sør er blant dem som har tatt til orde for at en ny renteheving i desember er klokt. Det mener han fortsatt, men etterlyser samtidig tydeligere signaler om at toppen er nådd.

– Jeg synes det er klokt å sette opp renta, og jeg synes Norges Bank begrunnet det godt. Men jeg er for så vidt skuffet over at det ikke ble sendt tydeligere signaler om ikke å sette renta høyere opp. Nå sier Norges Bank at de er beredt til å øke styringsrenta, og jeg håper inderlig ikke at det blir behov for det, sier sjeføkonomen.

Han viser blant annet til at husholdningenes buffere er i ferd med å spises opp.

– Vi vet at det allerede er mange husholdninger som sliter, og de vil det bli stadig flere av. De fleste familier som eier en egen bolig har hatt en liten buffer å gå på, men de som har spist opp bufferen, kommer mye verre ut av det nå, sier han.

Tore Grobæk Vamraak, sjeføkonom i Sparebanken Sør, etterlyser tydeligere signaler om at renta ikke skal ytterligere opp. Foto: Eirin Margrethe Fidje

Fortsatt høy prisvekst

Å få ned den kraftige prisveksten er den viktigste grunnen til at Norges Bank har økte renten kraftig de to siste årene.

Prisveksten har kommet noe ned fra de høyeste nivåene i fjor. Likevel ligger den fortsatt langt over målet Norges Bank styrer etter, som er stabil inflasjon på rundt to prosent.

Inflasjonen landet på 4,8 prosent på årsbasis i november. Kjerneinflasjonen, som Norges Bank er mest opptatt av, har i enda større grad holdt seg oppe. Den lå på 5,8 prosent forrige måned.

Den svake kronekursen spiller også inn for Norges Bank.

Det handler blant annet om at importerte varer blir dyrere, noe som bidrar til å holde norsk inflasjon oppe. Renten og forventningene til renten i Norge sammenlignet med andre land påvirker samtidig kronekursen.

Vamraak i Sparebanken Sør sier at rentehevingen, som får effekt fra slutten av januar, er dårlig nytt for bygge- og varehandelsnæringene.

– Det betyr at det tar lengre tid før særlig byggenæringen og deler av varehandelen kommer seg på beina igjen. De trenger et tydelig signal om at toppen er nådd, slik at det blir trygt for folk å kjøpe bolig og gjøre andre typer store investeringer. Nå fikk de ikke den tryggheten. Det er et skuffende signal til delene av næringslivet som fortsatt sliter, sier han.

Han tror at rentetoppen vil bli relativt kortvarig, og spår reduksjon før sommeren.

– Jeg tror at vi vil få én reduksjon før sommeren, og hverfrall to-tre før nyttår. Så merker jeg meg at også Norges Bank er mer pessimistiske i sine vurderinger, og at rentenivået fortsatt vil ligge på 4-4,5 prosent til utpå høsten, sier Vamraak.

Kjøligere økonomi

Nedkjøling i økonomien og svakere vekstutsikter i Norge er en viktig grunn til at flere økonomer ventet uendret rente på dette møtet.

Bedriftene i Norges Banks regionale nettverk venter eksempelvis uendret aktivitet i fjerde kvartal, og nedgang på 0,3 prosent i første kvartal 2024.

I tredje kvartal vokste norsk økonomi så vidt.

Norges Bank varslet både i september og november at renten trolig ville bli satt opp i desember.

I november sa samtidig sentralbanksjef Ida Wolden Bache at renten kunne bli holdt i ro, dersom de ble sikrere på at den underliggende prisveksten er på vei ned. Hun understreket at en eventuell heving ville avhenge av den økonomiske utviklingen.

– Dette er et signal om at det fremdeles er for høy inflasjon, og for høy fart i økonomien i Norge. Det er det de prøver på å dempe, sier Vamraak.

Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank1 SR-Bank sier i en e-post at rentehevingen er overraskende.

– Dette var ikke denne førjulsgaven alle med boliglån hadde trodd og håpet på. At rentebanen holdes så høyt neste år tyder også på at Norges Bank er bekymret for inflasjonen, sier Knudsen.

Han peker på at flere sentralbanker har holdt renta i ro den siste tiden, og at inflasjonen går ned i flere land.

– Jeg synes dette gjør mer krevende å tolke Norges Bank. De fleste utviklingstrekk, bortsett fra kronen og løpende inflasjon, taler for uendret rente. Det er åpenbart at den svake kronen har spilt en avgjørende rolle, sier Knudsen.

Vamraak viser på sin side til at for eksempel den amerikanske sentralbanken Federal Reserve (Fed), som holder renten uendret og har varslet tre rentekutt neste år, allerede har et høyere rentenivå enn Norge.

– De har allerede et høyere rentenivå enn vi har, og det er litt derfor kronen har svekket seg mot dollaren. For kronekursen er det veldig bra at renten settes opp, sier Vamraak.

Dette er Norges Bank Vis mer ↓ Norges Bank er navnet på den norske sentralbanken, som kan kalles bankenes bank.

Sentralbanken har ansvaret for å sette styringsrenten. Det er renten som bankene får på sine innskudd i Norges Bank, og som bidrar til å styre rentene på lån til både folk og bedrifter.

Selve rentesettingen er bundet av målene i sentralbankloven, som bestemmer at renten skal settes for å sikre lav og stabil inflasjon på nær 2 prosent over tid. I tillegg skal pengepolitikken bidra til høy og stabil produksjon og sysselsetting.

Styringsrenten fastsettes åtte ganger i året, men kan også i ekstraordinære tilfeller, som under koronakrisen, bli endret utenom de fastsatte møtene.

Sentralbanken skal ifølge loven være uavhengig. Regjeringen kan fatte vedtak om målene for sentralbankvirksomheten, men kan ikke gi direkte instrukser om virksomheten, unntatt i ekstraordinære situasjoner.

